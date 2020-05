Ultimo aggiornamento: 12:32

Lontani i tempi delle telecronache di, voce degli storici trionfi azzurri. Distanti le immagini di. Remote (ma eterne) le note di). La quarantena non ferma il canottaggio italiano. Da qui l’idea virtuale e concreta allo stesso tempo di regatare da casa, in una competizione che attraversa l’interaun evento originale, che ha riscosso un successo del tutto inaspettato in un momento particolare della vita alle prese con il, che ha colpito tutti ma, gli atleti assicurano di tornare a remare più forti di prima.presente. In prima linea la, capitanata dal gigante recordman, il, guidato dalla tenace, e poi la nutrita compagine dell’die il. Desiderosi sempre di ben figurare, gli atleti campani puntano in alto. Atleti normodotati e non solo.. Con il club remiero presieduto da, bicampione olimpico a’88 (nel quattro di coppia con) e ad’96 in coppia con l’ultimo dei fratelli stabiesi, impresa degnamente celebrata da «bisteccone» Galeazzi, due tesserati pronti a cimentarsi nella singolare competizione.Sfida a tre nel pararowing (PR1).(Ilva Bagnoli),),(Nautilus), con un passato nelle Forze Armate (fante didel), impiegato in vari teatri operativi internazionali, dallaai, dall’al, decorato con una medaglia di bronzo al valor militare, atleta delPR2. Fari puntati sul match) versus(Nautilus), «Io sono il colonnello», noto per la sua vicenda umana, vero inno a non arrendersi mai. Storia emozionante la sua. Dagli studi con i, presso l’istitutoalla divisa dell’: paracadutista della. Elicotterista e vittima del dovere, ammalatosi per causa e fatti di servizio durante la missione internazionale di pace nel 1996 in, Calcagni ha saputo trasformare la sua tragedia in forza di volontà e di coraggio. Atleta paralimpico, ha trovato nello sport, medicina del corpo e della mente, le motivazioni per andare avanti, affrontando e vincendo sfide impossibili. Judo, ciclismo e ora canottaggio. Un pedalare all’insegna del «Mai Arrendersi», motto e messaggio di testimonianza e speranza.Pratica handbike (tesserato con il), tiro con l’arco (tesserato con la società), rowing (): in tali discipline si metterà in gioco, quando parteciperà nel 2021 ai prossimi Iin, che, in programma dal 9 al 16 maggio 2020, sono stati rinviati per l’emergenza. Nel 2016, alla precedente edizione di, in Florida, l’atleta paralimpico della Difesa vinse tre medaglie d’oro: due nel ciclismo (cronometro individuale e gara in linea) ed una nel canottaggio indoor.«Calcagni e Quarta simboli dell’orgoglio italiano. Sono sinceramente onorato della scelta dei due coraggiosi atleti di tesserarsi con il Nautilus: sono un esempio per le giovani generazioni e per l’intero mondo dello sport», commenta soddisfatto Davide Tizzano.. Remoergometro e gambe, braccia, addominali, dorsali. I concorrenti si confronteranno virtualmente in un circuito a corpo libero. Tutti gli esercizi dovranno essere effettuati, nel più breve tempo possibile. Sfida già vinta.