Una vittoria per mamma Martha Semino. Pensiero affettuoso e dedica speciale. Capitan Luca Bittarello e biancorossi battono la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno 11-9 (parziali di 3-2, 4-4, 1-2, 3-1) e chiudono al settimo posto. Gara in equilibrio fino al terzo periodo. Umberto Esposito, artefice di una tripletta, e il mancino Nicola Cuccovillo, autore di una doppietta, tengono agganciati i giallorossi alla compagine ligure (7-7). Simone Santini si esalta su Mario Guidi e Roberto Ravina. Alza il ritmo la squadra allenata da Matteo Citro, che trova con il bomber Michele Luongo il momentaneo sorpasso (7-8). Immediata la replica dei padroni di casa con il centrovasca Niccolò Gambacciani (8-8). Il match si decide nell’ultimo periodo. Sprigiona in superiorità numerica un diagonale preciso e potente il mancino Alessandro Nora, Federico Panerai mette a segno il +2 (10-8). Accorcia il croato Mislav Tomasic. Sarà l’ultimo squillo stagionale della Rari Nantes Salerno (10-9). A 2’24” dalla sirena cala definitivamente il sipario sul campionato. Panerai regala una gioia ai suoi tifosi (11-9). Nell’anno del Centenario la Rari Nantes Salerno si posiziona ottava.