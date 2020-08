Al via in Portogallo, a Vilamoura i Campionati europei giovanili classe Laser 4.7 Con 109 iscritti nella categoria maschile e 78 iscritti in quella femminile, in rappresentanza di 21 paesi , è il primo appuntamento valido per un titolo europeo di vela giovanile riprogrammato dopo il lockdown. Tra i timonieri italiani presenti in Portogallo anche Raffaele Milano del Reale Yacht Club Canottieri Savoia iscritto nella categoria U16 che è riuscito ad organizzare l’impegnativa trasferta, nonostante le sopraggiunte prescrizioni sanitarie degli ultimi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA