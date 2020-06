Si torna in barca a vela in acque internazionali e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia sale subito sul podio. Il merito è di Raffaele Milano, capace di centrare uno splendido terzo posto alle regate organizzate lo scorso fine settimana dallo Spinut Jedrilicarski Klub di Spalato, in Croazia.



Nella classe Laser 4.7, il giovane tesserato bianco blu è stato l’unico in grado di contrastare il dominio degli atleti di casa con un terzo, un quarto e un secondo posto (scartato un quindicecimo) nelle quattro prove disputate.



Le regate si sono svolte con ottime condizioni meteo marine, con vento tra i 18 ed i 25 nodi che hanno esaltato le qualità di Raffaele, accompagnato in Croazia dall’allenatore tesserato per il Circolo Savoia, Janos Palko, e dal padre Enrico. Una bella soddisfazione per Raffaele, che riporta il Circolo Savoia sul podio e fa ben sperare per il prosieguo di una stagione fin qui alle prese con rinvii e cancellazioni per l’emergenza coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA