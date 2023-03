Randonée di Napoli 2023, ecco la IV edizione dell'evento

Nella mattina di domenica 26 Marzo parte la IV edizione della randonnée di Napoli. Saranno tantissimi gli appassionati provenienti da ogni parte d’Italia per un percorso di 175 chilometri vario e avvincente. In programma anche una versione ridotta di 110 chilometri per un approccio propriamente cicloturistico.

La parte del leone la farà il Vesuvio, che sarà scalato fin su a quota 1000 metri s.l.m; sarà spesso presente, all’orizzonte, dando modo ai ciclisti di ammirarlo da prospettive diverse e insolite. Poi, naturalmente, il mare. Dal golfo di Napoli, a quello di Pozzuoli al litorale Domitio si avrà la sensazione di toccare le isole del Golfo. Si attraverseranno 21 comuni della città metropolitana di Napoli, il parco nazionale del Vesuvio, il parco regionale dei Campi Flegrei con i suoi quattro laghi più il Lago Patria sul litorale Domitio. La partenza, dalle ore 7 alle 8, sarà dall’area ex Nato di Bagnoli dove sarà allestito il village della randonnée in collaborazione con la fondazione Campania welfare.

La collina di Posillipo sarà la prima difficoltà altimetrica della giornata. Seguiranno i dolci saliscendi dei Campi Flegrei, con il passaggio da Pozzuoli, Baia e Bacoli. Poi una sosta golosa per gustare, il “Procolino” bignè con crema e mandorle tostate dedicato al patrono della città. La randonnée è iniziativa di lancio del giro d’Italia 2023, che torna in città ed evento di supporto alla candidatura a capitale europea dello Sport 2026, ed è il primo evento della dodicesima edizione del Napoli bike festival.