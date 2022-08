Kick boxing, a soli 11 anni rappresenterà la Campania ai mondiali: Jacopo in Regione

Rappresenterà la Campania nel mondo a soli 11 anni. Il piccolo Jacopo Russo si è qualificato per i mondiali di kick boxing che si terranno il prosimo autunno, dal 1 al 4 novembre, in Galles. Questa mattina è stato ricevuto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e dall'assessore Lucia Fortini. L'unico atleta campano è lui, spiega il padre e allenatore Pietro Russo: «E' sicuramente emozionanto, ma determinato a raggiungere il suo obiettivo. Il kick boxing è uno sport molto formativo, dove si insegna in primo luogo il rispetto per l'avversario. Si vince con la precisione, non con la forza'. Una grande felicità avere ricevuto gli incoraggiamenti del presidente De Luca e l'assessore Fortini che gli ha detto: 'Per noi è già una vittoria e un orgoglio essere ai mondiali».

Undici anni li compirà Il prossimo 29 agosto, ma questa estate sarà dedicata agli allenamenti.

Quella del kick boxing è la sua passione, praticata da quando aveva 6 anni, spiega Pietro Russo: 'Un ringraziamento speciale va al Maestro Aldo Garofalo Presidente della GIAKAM ITALIA WKA che ci ha permesso di partecipare al campionato Italiano tenutosi in Puglia dove Jacopo si è classificato al primo posto con accesso diretto al Campionato Mondiale in Galles.

Un ringraziamento va anche all‘imprenditore Antonio Paone della Paone Travel di Casoria e al sig Antonio De Lucia che ci stanno sostenendo in questo bellissimo sogno'. Anche il primo cittadino Raffaele Bene si è complimentato con il piccolo campione: ‘ Complimenti a Jacopo Russo il giovanissimo casoriano qualificatosi al campionato Mondiale di kick boxing. Un altro grande traguardo raggiunto dalla scuola del team Russo’. Elena Petruccelli