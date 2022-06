Si va a gara 3. Sono già note le altre finaliste playoff, ovvero De Akker, Bogliasco e Roma Vis Nova. Manca all’appello la quarta, perché la Rari Nantes Camogli allunga la serie, battendo la Canottieri Napoli 16-10 (parziali di 2-3, 4-3, 6-2, 4-2) alla Giuva Baldini. Sabato 11 giugno sarà la Scandone a decidere le sorti dei campani e dei liguri.

In vantaggio fino all’inizio della terza frazione (6-7) con la controfuga del salernitano Luca Baldi, i giallorossi scontano però l’uscita di scena di capitan Biagio Borrelli nel secondo periodo, che rimedia il cartellino rosso per proteste. Analogo destino per Alessandro Iaci. La formazione del Molosiglio, depotenziata del suo leader naturale in acqua, subisce un pesante break di 5-0, spianando così la strada ai padroni di casa con le doppiette di Andrea Beggiato, Tommaso Baldineti ed Edoardo Caliogna (12-8). E proprio il numero 13 chiuderà la sfida con un poker.

Negli ultimi 8 minuti i ragazzi di Enzo Massa colpiscono con Luca Orlano (12-9), nel tentativo di riaprire il match, ma l’espulsione definitiva di Baldi per limite di falli complica ulteriormente i piani dei napoletani. Il rigore di Beggiato (tripletta personale) e ancora Baldineti (tris) e Giovanni Bianco (altra tripletta) rinviano il discorso a Fuorigrotta, dove i pallanuotisti allenati da Angelo Temellini (nella foto di Gianluca Madonna) ritorneranno a distanza di una settimana.