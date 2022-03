«Esito dei tamponi ok. Mancherà solo Francesco Angelone, perché influenzato». La vigilia di Rari Nantes Florentia-Aktis Acquachiara sconta le solite procedure del caso, in linea con il protocollo previsto dalla Fin. «Partenza domattina alle 10», spiega il tecnico salernitano Walter Fasano. Dopo la bella vittoria interna maturata ai danni del Sori, capitan Ciro Alvino e compagni sono chiamati ad affrontare i biancorossi alla Nannini.

All’andata (sabato 4 dicembre 2021) finì 9 a 3 per i gigliati con Matteo Astarita (mancino ed ex di turno) e Alessandro Carnesecchi (sbagliò il rigore nel primo tempo) protagonisti indiscussi, autori entrambi di una doppietta. «E’ stata una settimana un po' turbolenta, molti ragazzi hanno avuto l'influenza ma sono risultati fortunatamente negativi al tampone», osserva l’allenatore classe 1977.

15esima giornata. «Domani pomeriggio (ore 18) affrontiamo una delle compagini più forti del girone Sud ma andremo a Firenze per giocarci la nostra partita, come sempre». Palmares robusto quello della formazione allenata attualmente da Luca Minetti, una delle società più titolate d’Italia: 9 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe. «Sappiamo che ci sono alcune sfide che sulla carta sono proibitive ma ciò non toglie che proveremo a giocarcela dall'inizio alla fine», avverte convinto Fasano.

Toscani terzi in classifica a 23 punti, napoletani penultimi a 6. Biancorossi e biancazzurri (nella foto di Gianluca Madonna) con una partita da recuperare: rispettivamente contro il Cus Palermo e il Civitavecchia. Padroni di casa imbattuti da inizio stagione a Bellariva. Sarà assente capitan Andrea Di Fulvio per problemi fisici. «Domenica 13 marzo inizia il campionato under 18 con il Nuoto Catania. E’ importante avere continuità, in modo che ci possa garantire una crescita sportiva», conclude fiducioso Fasano.