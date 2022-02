«Una sana follia». Il suo un fulgido esempio per molti. E’ ritornato in acqua all’età di 52 anni, non è passato inosservato e si è subito messo in luce nel suo ruolo, ancora una volta. Con una prestazione super e due rigori parati contro Waterpolo Palermo. «In verità ho provato a neutralizzare tutti e tre i penalty che ci hanno fischiato contro, ma mi sono raffreddato nell’estenuante attesa», spiega Antracite Lignano.

Ripartenza con una nuova esperienza. Torna ad indossare la calottina della Rari Nantes Napoli, dopo averla già vestita in A1 nel 2003-2004. «Ho affrontato da avversario il figlio di un mio carissimo compagno di Nazionale che porta il mio stesso nome, chiamato così in mio onore. Una scelta voluta dal papà genovese Luigi Fabiano». Alla piscina del Molosiglio c’erano dunque due Antracite in acqua. Belle emozioni vissute dall’estremo difensore rarinantino.

Pallanuoto passione di famiglia. Il padre Ferdinando ha giocato con la Canottieri Napoli. Classe 1948, noto a tutti come «Nando», vincitore dello scudetto nel 1973, ha messo in bacheca un titolo italiano indoor (1965) e la Coppa Italia (1970). Con il Settebello disputò le Olimpiadi di Monaco 1972, la Coppa Hungaria (1969), gli Europei (1970), le Universiadi, aggiudicandosi il bronzo nel 1974. Sostituì Fritz Dennerlein (corso in America per assistere la figlia) alla guida della squadra giallorossa, portandola alla conquista del tricolore. Laureato in Giurisprudenza, dirigente di banca, latinista e studioso della storia di Roma. Alla Scandone, durante la partita con la Florentia, apparve uno striscione che recitava: «Lignano come Zoff». Zio Alberto altro giocatore della Canottieri.

Ruolo da predestinato, dunque, quello del classe 1970. Avrebbe gradito il supporto dei suoi figli ma «non sono potuti venire». Incontro disputato a «porte chiuse». Cloro elemento comune. «Daniele è mancino, ha 11 anni, tesserato con il Posillipo, mentre Sveva ha 14 anni e ha giocato in precedenza con Barbara Damiani. Federica, la più grande (30 anni), invece, ha la passione per il nuoto ed ha partecipato ad un torneo scolastico e misto alla Poerio, grazie a Gualtiero Parisio». Gli intrecci non mancano.

Ripartenza. «Sono stato contattato inizialmente da Elios Marsili (altro suo compagno di squadra in passato). Ho ragionato sulla sua idea, perchè serviva un portiere. Sinceramente ho provato pure in attacco ma il tentativo si è rivelato molto stancante in serie C». Poi il ritorno tra i pali dopo 12 anni. «Andrea Scotti Galletta ha insistito. E mi sono chiesto: è possibile? Durante il biennio di Covid mi sono allenato perennemente. Ho pensato che potessi stare bene anche fisicamente. E così è andata», racconta Antracite, atleta che in realtà non ha mai smesso, animato da pazienza e costanza. La consorte Chiara Sodano ha apprezzato la sua scelta.

Rinascita. Sportivo a tutto tondo, ha praticato podismo e triathlon. Nuota a mare tutto l’anno. Non si ferma mai. «Sport necessario nei periodi di transizione. Negli ultimi anni è nata la passione anche della pallacanestro. Il mercoledì sera gioco con i Charlatans». Stop and go. «Merito della maestria e della pazienza che hanno avuto i terapisti del Giffas, Centro di riabilitazione neuro psicomotoria».

La stoffa del campione. Palmares robusto. In rossoverde dal 1984 al 1990, poi dal 1997 al 2008, infine 2009-2010: quattro scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Len. Protagonista della promozione in A1 della Rari Nantes Salerno, artefice della salvezza del Telimar Palermo nella massima serie. «Avevo smesso di giocare, mi chiamarono, subentrai in corso e raggiungemmo l’obiettivo», riferisce orgoglioso il figlio e nipote d’arte.

Scuola. «Sto insegnando all’istituto comprensivo Giovanni Falcone a Pianura. Dopo due anni di pandemia i ragazzi sono analfabeti motori e sentimentali. Insegno i valori dello sport, il rispetto degli altri e il rispetto del tempo: è questa la vera impresa».

Estero e Italia. «In Olanda ho lavorato con il coach Arno Havenga come secondo allenatore e preparatore dei portieri da febbraio 2012 ad aprile 2014. Europei vinti dalle orange, così come il titolo di miglior atleta da parte del portiere olandese. Poi il Canada con Pino Porzio nel 2019 e il sogno mancato di arrivare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ho allenato lo Sporting Club Flegreo dal 2014 al 2017 in serie A2, disputando tre finali scudetto con le giovanili del Posillipo (2017-2019), vincendo un tricolore».

Rari Nantes Napoli 2022. «Sarà un campionato di B lungo, duro e con tante trasferte in Sicilia: atleti e studenti, i ragazzi non hanno mai militato in cadetteria. Si preannuncia una impresa titanica ma non impossibile. Mi sono adattato al nuovo regolamento. Sono il veterano del gruppo, trasferisco il mio know how clorato. Ben quattro atleti biancocelesti sono tesserati con il Posillipo che allenavo», conclude fiducioso l'evergreen Antracite Lignano, che ha scelto la calottina numero 1 per ripartire di slancio.