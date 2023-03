Rari Nantes Napoli, Alberto Vuosi è il nuovo presidente

Cambio alla guida della Rari Nantes Napoli. È il giovane Alberto Vuosi il nuovo presidente del circolo di Santa Lucia, nominato dal nuovo direttivo eletto dall’assemblea dei soci con voto palese, vista l’assenza di altre liste.

Nel ringraziare per l'impegno il presidente uscente Antonio Pizzo, Vuosi ha illustrato il programma del Consiglio Direttivo, che intende ancor più enfatizzare le storiche tradizioni sportive del Circolo, la cui squadra di pallanuoto milita attualmente in serie C, affidando tra l'altro il ruolo di consigliere allo Sport a Carlo Narici, già appassionato dirigente sportivo e con profonde radici nello storico quartiere di Santa Lucia.

Maggiore spazio anche agli altri sport del mare e agli eventi culturali: «Ci vorrà forse del tempo - dice Vuosi - ma metteremo il massimo impegno affinché nel nostro sodalizio, il Salone delle Coppe diventi sede di incontri e manifestazioni dedicate alle massime espressioni sportive e culturali della città, con particolare riguardo al Mare e alle sue risorse».

Alberto Vuosi, 49 anni, criminologo, funzionario dell’Agcom, è appassionato praticante di surfski ed è stato rappresentante dei soci sportivi della Rari Nantes Napoli.