Prima uscita ufficiale. Si ritorna in acqua dopo mesi di stop. Calottine da indossare e allacciare con il quadrangolare giocato da Posillipo, Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, Canottieri Napoli e Carpisa Yamamay Acquachiara, impreziosito dai tornei giovanili under 14, 16 e 18.



Al via «La Settimana del Mare», in programma dal 14 al 20 settembre, per celebrare il Memorial Mario Scotti Galletta, il Memorial Mario Occhiello e il Memorial Checco Mazza. Pallanuoto da (a)mare. Si giocherà nelle acque antistanti il sodalizio luciano (Castel dell’Ovo e Capri sullo sfondo di impareggiabile bellezza) e il Borgo Marechiaro.



Patrocinato dal Comune, dalla Fin e dalla Finp, l'evento sarà presentato sabato 12 settembre alle ore 11 presso il Circolo Rari Nantes Napoli. Nell'occasione, inoltre, il presidente (riconfermato) Giorgio Improta illustrerà i progetti relativi alle attività sportive della prossima stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA