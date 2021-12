Passaggio di consegne. Il successore di Giorgio Improta alla guida della Rari Nantes Napoli è Vincenzo Volpe. Alla presidenza del Circolo luciano il 62enne specialista in chirurgia plastica.

«Esattamente 5 anni fa, nel dicembre del 2016, è iniziata quasi per caso un'avventura non priva di ostacoli, che tuttavia è stata foriera di molte soddisfazioni. Il 17 dicembre 2021 ho smesso ufficialmente di ricoprire la carica di presidente del glorioso circolo luciano, che ho cercato di rappresentare e guidare al meglio delle mie possibilità e capacità», scrive il past president Improta su Facebook.

«Auguro al nuovo presidente e all'intero consiglio direttivo di lavorare con lo stesso spirito appassionato che ha animato il sottoscritto. Ringrazio l'intero corpo sociale per avermi dato questo grande onore. Ringrazio i componenti dei due consigli direttivi da me presieduti, che hanno reso possibile il raggiungimento di tanti obiettivi che con grande amore e passione sono stati colti. Ringrazio la famiglia Marsili, Sante, Elios, Mario, da sempre al fianco della Rari Nantes Napoli. Ringrazio tutto il personale dipendente, che è sempre in prima linea, al servizio del Circolo e di tutti i soci. Ringrazio Esmeralda e Annalisa Vetromile per la fondamentale sinergia che si è realizzata con il Circolo. Ringrazio il mio amico Vincenzo Minieri, socio e sponsor storico del Circolo. Buona vita a tutti», conclude Improta, dimostrando ancora una volta signorilità e gran classe.

L'assemblea dei soci ha eletto per acclamazione il nuovo consiglio direttivo, espressione di una lista unitaria e attribuite le cariche: Luigi Chiaramonte vicepresidente e tesoriere, segretario Sergio Sepe, Nicola Pirozzi designato consigliere alla pallanuoto, ai rapporti e agli eventi istituzionali, Alberto Vuosi nominato consigliere agli sport acquatici e alle infrastrutture, Vittoria Maraniello deputata alla casa, Vittorio Sava al bilancio.

«Sono onoratissimo di essere stato indicato come nuovo presidente. La Rari Nantes è pietra miliare dello sport napoletano e della pallanuoto in particolare», dichiara Volpe, indicando il programma che intende perseguire. «La riaffermazione della centralità del socio come primo destinatario di tutto ciò che avviene nel circolo, la modernizzazione e l'abbellimento strutturale degli spazi comuni, la programmazione di eventi culturali e artistici che riportino il circolo all'attenzione della città, quale vero e proprio fulcro di iniziative, con un occhio privilegiato alla beneficenza e alla promozione. E poi naturalmente lo sport, che deve essere sempre di più uno degli interessi primari della Rari Nantes», conclude Volpe.