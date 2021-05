«Simone Vitale piena e campionato normale». Auspica il ritorno alla quotidianità Umberto Esposito, fresco di rinnovo con la Rari Nantes Salerno. Indosserà nuovamente la calottina giallorossa il difensore classe 1995, entusiasta di giocare ancora con capitan Andrea Scotti Galletta e compagni nell’anno del centenario.

«Mi sono subito integrato in un bel gruppo», ammette il pallanuotista di Ponticelli, ex Canottieri Napoli e medaglia d’oro alla 30esima edizione delle Universiadi. «Abbiamo tutte le potenzialità per fare qualcosa di importante e andare oltre la salvezza», afferma convinto. «Dobbiamo crederci seriamente, sperando di avere il supporto dei nostri tifosi fino ad ora assenti per ragioni di sicurezza», dichiara Esposito.

Approva la scelta della società il tecnico Matteo Citro. «Si tratta di una conferma fondamentale». Conta si scalare posizioni il presidente Enrico Gallozzi: la sua Rari Nantes Salerno ha chiuso tra le prime otto formazioni d’Italia. «Esposito ha disputato un ottimo campionato e siamo certi il prossimo anno potrà esprimersi ancor meglio».

Per il direttore sportivo Mariano Rampolla «Umberto è un giocatore importante e lo ha dimostrato con il suo rendimento costante. Mi auguro che diventi il punto di riferimento per la Rari del futuro».