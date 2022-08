Giovani giallorossi. Il tecnico Matteo Citro tiene relativamente in considerazione l'anno di nascita dei suoi atleti, tanto da inserire nel roster della prima squadra Mattia Barela, Daniele De Simone e Nello Milione.

Dal vivaio alla serie A1. «Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Ringrazio l'allenatore Matteo Citro per la fiducia e la societa' per questa opportunita'», dichiara entusiasta Barela, classe 2005. «Sara' una stagione impegnativa e avere la possibilita' di allenarmi e crescere al fianco di giocatori di assoluto livello e' un grande orgoglio personale e una spinta per dare il massimo».

Sulla stessa lunghezza d'onda De Simone. «Sono molto felice e onorato di questa grande occasione di crescita, che la Rari Nantes Salerno e il coach Matteo Citro mi hanno offerto», prosegue il classe 2006. «Non vedo l'ora di tornare in vasca e incominciare questa nuova esperienza».

Torna ad indossare la calottina giallorossa Milione. «Dopo anni in prestito all'Arechi, sono pronto ad affrontare un campionato complicato e affascinante come la serie A1», argomenta il portiere classe 2001, che a sua volta ringrazia patron e guida tecnica.

«Per la Rari Nantes Salerno il settore giovanile è fondamentale e l’obiettivo è quello di poter attingere sempre di più da questo serbatoio», commenta il direttore sportivo Mariano Rampolla.