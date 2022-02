Domenica assolata. «Ci sta una bella giornata di relax per scaricare la tensione. Quando si vince, va sempre bene». E’ appagato Matteo Citro, tecnico della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno dopo il recupero della 13esima giornata di A1. E poi da tifoso della Salernitana, con l’insediamento del nuovo presidente Danilo Iervolino, confida nella salvezza. Secondo pari consecutivo per i granata e discorso ancora possibile. Intanto l’allenatore classe 1981 si gode il successo di capitan Michele Luongo e compagni al Foro Italico, che ha spalancato le porte del girone d’èlite. «Un bell’effetto essere tra le prime sette squadre d’Italia. Sono sei anni che miglioriamo in maniera graduale. E’ il terzo anno di serie A1 e ci riconfermiamo tra le prime otto», ricorda il coach campano. «E’ certamente una bella prospettiva e una bella emozione, ma dobbiamo consolidarci. Proveremo a giocarci un posto in Europa». Macte animo, fino alla fine.

Nell’anno del Centenario si tratta di una doppia soddisfazione. «Si avverte nell’aria un po’ di pressione. Siamo una società importante della Città e sapevamo di dover fare un regalo ai tifosi. I ragazzi sono stati encomiabili, perché abbiamo compiuto un percorso netto quest’anno». 1922-2022 a tinte giallorosse. «A parte la gara di Catania, abbiamo raccolto vittorie importanti fuori casa e ci siamo aggiudicati scontri diretti alla Simone Vitale: contro il Quinto, Anzio, e Lazio tre vittorie esterne importanti. Chiudere a 18 punti la prima parte di stagione non era assolutamente facile», osserva entusiasta Citro.

Si attende soltanto l’esito di Quinto-Waterpolo Milano. In caso di trionfo, i liguri agganciano i giallorossi in classifica senza scalzarli. In pratica una bella rivincita nei confronti dei biancorossi. «Sono anni ormai che battagliamo con il Quinto. Da quella promozione sfumata in gara 3 al salto di categoria l’anno successivo. Ci giocammo lo spareggio per accedere all’èlite già lo scorso anno e vincemmo. Il destino ci ha messo di nuovo contro. Anche loro sono una buona squadra, ci equivaliamo ma sono i dettagli a fare la differenza. E’ stata decisiva la partita vinta ad Albaro», argomenta felice Citro.

Interessante il colpo d’occhio, scorgendo la situazione in griglia. «Impatto positivo e soddisfazione profonda. Abbiamo sofferto tanto per conquistare la serie A1. Siamo passati anche attraverso cocenti delusioni e siamo stati bravi a non mollare. Nessuno ci ha regalato niente. Ogni passo in avanti è stato sudato, programmato, frutto del lavoro di tutti», rivendica il tecnico salernitano. «Sento il sapore vero di quanto abbiamo realizzato».

Sulla panchina della Rari Nantes dal 2015, Citro aspetta la formulazione del nuovo calendario. «In tempo di Coronavirus sono calati i numeri dei presenti sugli spalti, così come le iscrizioni in piscina, con la capienza limitata di posti e le persone intimorite dai contagi. Avevamo sempre il sold out alla Vitale. Speriamo di ritrovare il calore pre-Covid del 2020, perché andremo a lottare per traguardi importanti».

Non sono mancati i complimenti del presidente Enrico Gallozzi e del vice Maurizio Santoro. «Di ritorno da Roma abbiamo cenato ieri sera a Cassino in un agriturismo con tutta la squadra, il direttore sportivo Mariano Rampolla, il segretario Adolfo Caramico e il team manager Ugo Rampolla: è stato un momento di condivisione», afferma Citro. Importante vincere con i biancocelesti alla piscina dei mosaici e tagliare il prestigioso traguardo. «Risultato meritato. Siamo stati bravi e freddi a gestire la tensione. La vittoria del Quinto a Savona ha rimescolato le carte. Abbiamo retto mentalmente. Siamo venuti fuori nel momento decisivo della gara», conclude Citro, che ha concesso un giorno di riposo ai suoi. Martedì la ripresa degli allenamenti. Tra le sette sorelle d’Italia c’è la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. «Ci confronteremo con i migliori e cercheremo di alzare il livello», l’auspicio di Citro.