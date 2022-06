Colpo di mercato. La Rari Nantes Salerno prosegue la campagna di rafforzamento e annuncia l’ingaggio di Valentino Gallo. Notizia che sorprende e al contempo entusiasma l’ambiente e non solo.

Due anni in giallorosso. «Sono felicissimo di tornare in Campania», spiega il mancino classe 1985, campione mondiale (Shanghai 2011), argento (Londra 2012) e bronzo olimpico (Rio 2016), nonché Collare d’oro al merito sportivo e vincitore dell’Euro Cup nel 2015 con il Posillipo, di cui era indiscusso capitano e protagonista (oltre 500 presenze in rossoverde).

Nuova avventura. «La Rari Nantes Salerno mi ha voluto parecchio e ho subito accettato», racconta l’attaccante siciliano. «L’idea di tornare in Campania mi emozionava per il legame che ho con questa terra e con Napoli in particolare», dichiara orgoglioso. «Sono felice della scelta. Tutti si aspettavano che concludessi la carriera all’Ortigia, ma quando si presentano opportunità del genere vanno colte, perché danno nuovi stimoli nuovi».

Società. «Valentino Gallo è un giocatore di grandissima esperienza. Siamo molto contenti che abbia accettato di venire a giocare con noi. Insieme cercheremo di toglierci molte soddisfazioni», riferisce Enrico Gallozzi, presidente della Rari Nantes Salerno.

«Siamo entusiasti della scelta che Valentino ha fatto nello sposare il nostro progetto di crescita. Oltre le sue indiscusse doti tecniche mi hanno impressionato le sue motivazioni a voler venire a Salerno. Un plurimedagliato che aggiunge tanta qualità ad una squadra già rodata», sottolinea il direttore sportivo Mariano Rampolla.

«Valentino è un campione ed è ancora integro fisicamente: può dare tanto e ha sposato con grande entusiasmo il nostro progetto», conclude il tecnico Matteo Citro.