La ripresa del campionato è fissata a mercoledì 24 febbraio. Turno infrasettimanale stabilito dalla Fin per agevolare le compagini impegnate in Champions League dal 1 al 5 marzo. Inizia il girone d’élite per capitan Andrea Scotti Galletta e compagni con la trasferta in Sicilia. Alla Caldarella di Siracusa la Rari Nantes Salerno affronterà l’Ortigia degli ex posillipini Valentino Gallo e Simone Rossi.

Sabato 13 marzo la seconda giornata alla Simone Vitale contro il Brescia dei campioni del mondo e collari d’oro Vincenzo Renzuto Iodice e il salernitano Vincenzo Dolce, entrambi ex rossoverdi, nonché vincitori dell’Euro Cup nel 2015 a Fuorigrotta. Sempre tra le mura amiche la sfida con il Savona del bomber mancino (e salernitano) Eduardo Campopiano, ex della Canottieri Napoli e medaglia d’oro alle Universiadi 2019.

Già note anche le gare di ritorno. I ragazzi di Matteo Citro battaglieranno con i biancoverdi mercoledì 14 aprile, poi venerdì 30 alla Mompiano, infine alla Zanelli l’8 maggio. Accedono le prime due classificate del raggruppamento F alle semifinali playoff. In pole position certamente il Brescia, allenato da Sandro Bovo, destinato a contendersi lo scudetto con la Pro Recco. Alle spalle dei lombardi ci sarà bagarre. Nulla è scontato. Sognano in grande i giallorossi, dopo aver centrato anzitempo l’obiettivo salvezza.

