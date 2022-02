Ci sono le date. La Federnuoto ha ufficializzato i recuperi della 12esima e 13esima giornata di campionato. Si giocherà domenica 6 febbraio (giorno inconsueto per la pallanuoto) Rari Nantes Salerno-Circolo Canottieri Ortigia alla piscina comunale Simone Vitale (ore 12), mentre sabato 12 febbraio capitan Michele Luongo e compagni (nella foto di Enrico Casiraghi) saranno impegnati nella trasferta contro la Lazio (ore 18) al Foro Italico.

Si preannuncia una sfida impegnativa contro i biancoverdi, a quota 25 punti in classifica. Nella formazione di Stefano Piccardo militano tre ex posillipini: il mancino Valentino Gallo, il figlio d’arte Simone Rossi e il montenegrino Filip Klikovac, centroboa di Kotor. Biancocelesti allenati da Claudio Sebastianutti e fanalino della serie A1: hanno in Matteo Leporale e nel centrovasca Vjekoslav Paskovic (altro ex rossoverde) gli elementi di forza e di esperienza.

Novità. Nel girone di ritorno cambia format la serie A1. Dal 19 febbraio non più un girone unico a quattordici squadre, bensì due gruppi con sette formazioni. Ogni compagine giocherà sei incontri. «Formula che non destabilizza. Il Covid-19 ha esasperato la situazione e complicato lo sport», il commento del tecnico salernitano Matteo Citro.