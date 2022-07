In semifinale affronterà il Settebello. E si rinnova il duello clorato con la Spagna anche in World League. Per Alberto Barroso Macarro, neoacquisto della Rari Nantes Salerno, domani a Strasburgo (in diretta su RaiSport alle ore 18) sarà la rivincita della finale mondiale di Gwangju 2019, quando mise al collo l’argento iridato. In Corea del Sud prevalsero gli azzurri di Sandro Campagna, che si posizionarono sul tetto del mondo. Tre anni dopo, invece, in Ungheria le furie rosse hanno rovesciato le gerarchie, battendo ai rigori Marco Del Lungo e compagni. Da tenere particolarmente d’occhio, dunque, l’attaccante iberico, che ha griffato una tripletta contro il Canada.

«Sono molto felice di giocare alla Rari Nantes Salerno, una bella società che festeggia 100 anni», spiega entusiasta il classe 1994. «Sicuramente sarà un’esperienza meravigliosa, i suoi colori sono gli stessi della Spagna e mi fanno sentire già a casa», ammette Barroso, il primo pallanuotista spagnolo nella storia della Rari Nantes Salerno.

Rivoluzione. Salutano i croati Marko Elez e Maroje Gluhaic, vanno via il mancino Nicola Cuccovillo, l’estremo difensore Simone Santini e Giuliano Spatuzzo. Sono arrivati gli ex posillipini Valentino Gallo e Zeno Bertoli, e l’ex canottierino Gabriele Vassallo in porta. «Dinamico e determinato, Alberto Barroso Macarro è un giocatore con un buon tiro: ha mostrato grande motivazione a venire a Salerno, aspetto fondamentale», dichiara il tecnico Matteo Citro.

«Siamo soddisfatti di aver chiuso la trattativa che porterà alla Rari il forte attaccante della nazionale spagnola. Con il suo acquisto la squadra inizia a delinearsi e prende forma il progetto che la società si è posta per cercare di migliorare ancora rispetto alla passata stagione agonistica», avverte il direttore sportivo Mariano Rampolla.

Prelevato dal Real Canoe Natación Club, Barroso ha giocato un anno con la Carpisa Yamamay Acquachiara allenata da Pino Porzio (2016-2017), poi il Club Natació Terrassa. «Alberto è un giocatore di grande esperienza che darà sicuramente il suo contributo per continuare il nostro percorso di crescita», conclude convinto il presidente Enrico Gallozzi. Capitan Michele Luongo e soci confidano di staccare il pass per l’Euro Cup. Mai smettere di sognare.