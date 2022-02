Obiettivo centrato. Con la vittoria al Foro Italico sulla Lazio 7-9 (parziali di 4-3, 1-2, 0-2, 2-2) la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno accede di diritto tra le prime sette squadre di serie A1. Nell’anno del centenario giallorosso capitan Michele Luongo e compagni regalano al presidente Enrico Gallozzi una grande gioia. Recupero della 13esima giornata da incorniciare per il club campano.

«Quando conta, ci siamo sempre», scrive raggiante il tecnico Matteo Citro, che posta sul suo profilo Facebook la foto con il risultato finale sul tabellone della piscina dei mosaici, dove si è giocato a porte chiuse. «Non abbiamo disputato la nostra miglior partita, ma oggi contava solo vincere. Nei momenti decisivi questi ragazzi hanno risposto presente”, osserva l’allenatore della Rari Nantes, riferendosi all'ultimo quadrienno clorato. «Siamo da anni in costante crescita e in questa seconda fase, con l’accesso al girone d’élite, ci andremo a giocare un posto in Europa, un sogno per il quale la Salerno pallanuotistica non ha mai potuto lottare», ammette Citro.

Restano sul fondo della classifica i biancocelesti di Claudio Sebastianutti. Alla tripletta del croato Sven Augusti ha risposto il bomber Luongo in egual misura. Perfetta parità dopo i primi due periodi (5-5). Nella terza frazione i giallorossi costruiscono il successo, grazie alle reti di Carlo Sanges e del goleador in calottina numero 2 (nella foto di Enrico Casiraghi). Tengono nell’ultimo quarto e arpionano tre punti pesanti per il prosieguo della stagione clorata.

«Siamo riusciti a raggiungere e consolidare la settima posizione, che ci permetterà di entrare nel girone che conta. Siamo contenti, perché sono ormai sei anni che continuiamo a crescere e dobbiamo continuare su questa strada», le considerazioni conclusive di patron Gallozzi. Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno tra la magnifiche sette d'Italia.