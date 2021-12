Arrivederci al 2022, l'anno del centenario. Capitan Michele Luongo e compagni salutano anticipatamente il 2021. Dopo il rinvio con la Pro Recco (11esima giornata), segue un nuovo stop, questa volta con i siciliani (12esimo turno). La società giallorossa presieduta da Enrico Gallozzi comunica quanto segue.

«Si rende noto che, a causa della positività al Covid-19 di alcuni atleti, l'incontro tra la Rari Nantes Salerno e il Circolo Canottieri Ortigia di serie A1, in programma sabato 18 dicembre 2021 alla piscina comunale Simone Vitale, è stato rinviato a data da destinarsi».

I ragazzi di Matteo Citro terminano così la prima parte di stagione con 15 punti in classifica e due gare da recuperare. Torneranno in vasca sabato 8 gennaio 2022 (ore 17) contro la Lazio al Foro Italico e il 15 gennaio in occasione del derby campano con il Posillipo (ore 16) alla Scandone.