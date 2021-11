Non ha avuto modo di vedere la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti in Europa League, perché impegnato ad allenarsi. Rivedrà appena possibile i rigori di Piotr Zielinski e Dries Mertens e i gol di Hirving Lozano e Adam Ounas a Varsavia. In compenso ha festeggiato la dolce metà, Giulia Filisi, che ha conseguito con merito l’abilitazione e può fregiarsi del titolo di avvocato. «Siamo pronti in vista di sabato. La Pallanuoto Trieste ha dimostrato di essere una squadra forte e completa in tutti i reparti, ma cercheremo di mettere in difficoltà i rossoblu e di conquistare i tre punti, facendo una partita all’altezza».

Difensore classe 1995 ed ex giocatore della Canottieri Napoli, Umberto Esposito invita la Rari Nantes Salerno a non sottovalutare gli alabardati, reduci dalla storica vittoria alla Bianchi (13-12) contro il Brescia, campione d’Italia. «Ci attende un match impegnativo ma abbiamo la possibilità di ben figurare, giocando compatti e in maniera ordinata», spiega l’ingegnere di Ponticelli, già medaglia d’oro alle Universiadi 2019.

I giallorossi dovranno mostrare particolare attenzione nei confronti di Michele Mezzarobba e del mancino Giacomo Bini, artefici entrambi di una tripletta messa a segno contro i lombardi, e di Andrea Mladossich, autore di una doppietta. «Siamo pronti per disputare una buona prova», assicura convinto Esposito. Alla piscina Simone Vitale fischio di inizio alle ore 15. Sfida esaltante per i ragazzi di Matteo Citro, che possono scalare posizioni in classifica e portarsi a -1, in caso di successo, dalla compagine allenata da Daniele Bettini. Riscattare il ko maturato in Liguria l’immediato obiettivo di Esposito e compagni tra le mura amiche.