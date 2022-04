Sconfitta onorevole al cospetto dei campioni d’Europa. I due croati giallorossi, Maroje Gluhaic (tripletta) e Marko Elez (doppietta), entrambi di Spalato, provano a tenere il passo del mancino ungherese Gergo Zalanki (poker) e del montenegrino Aleksandar Ivovic (tris). Nella Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace si chiude definitivamente la regular season 2021-2022 e Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno-Pro Recco termina 8-13 (parziali di 2-3, 2-3, 2-3, 2-4). Tra le prime sette d’Italia, la compagine allenata da Matteo Citro incassa, però, nel round scudetto sei ko consecutivi, di cui quattro senza capitan Michele Luongo.

Nel mercoledì clorato alla Simone Vitale i galacticos fanno en plein: sei successi di fila e vetta della classifica blindata. Piscina gremita grazie alla felice intuizione del presidente Enrico Gallozzi, che ha aperto le porte dell’impianto ai ragazzi tesserati con la Fin. Si è celebrato nel migliore dei modi «Uno Slogan per la Pace», iniziativa patrocinata da AiBi Amici dei Bambini e Onmic Salerno.

«Una bella partita in una bella cornice di pubblico, nonostante sia stato un turno infrasettimanale. Abbiamo disputato un’ottima gara contro una vera e propria corazzata ed abbiamo retto il confronto fino al terzo tempo. Sono molto soddisfatto delle ultime partite della squadra. Ora ci aspetta una lunga sosta prima degli spareggi finali», il commento di patron Gallozzi.

«Devo fare i complimenti ai ragazzi, siamo stati per almeno tre tempi incollati al Recco, e non è da poco. Probabilmente pochissime squadre ci sono riuscite quest'anno. Abbiamo un po’ mollato alla fine però ci sta: i ragazzi sono in forte crescita. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto nella prima parte di questo round scudetto, anche per un discorso motivazionale, perché da settimi non potevamo scalare nessuna posizione. Adesso che ci stiamo avvicinando alla fase cruciale dei playoff e abbiamo aumentato i carichi di lavoro, stiamo lavorando meglio, con più intensità in acqua e si vede», osserva soddisfatto il tecnico Citro.

Spazio anche alla riflessione e alla premiazione della manifestazione «Uno Slogan per la Pace». Cartelli colorati con un messaggio chiaro. «In un momento in cui in tv, sui giornali, per le strade e nei luoghi di ritrovo si parla a qualsiasi ora di questo drammatico conflitto che coinvolge Russia e Ucraina, è ancora più importante far riflettere le giovani generazioni sul concetto di tolleranza, pace, contrapposti ad odio, discriminazione. Ormai da anni la Rari Nantes Salerno coinvolge AiBi in questo concorso contro il razzismo. Quest'anno ha un significato ancora più importante, essendo impegnati attivamente nell’allestimento dei campi profughi per gli ucraini in Moldavia e in Italia: accogliamo chi fugge. Grazie ad Enrico Gallozzi e a tutta la squadra e grazie soprattutto ai tanti bambini e bambine che hanno risposto con entusiasmo al concorso. Se si parla di pace, oggi hanno vinto tutti i partecipanti», dichiara Antonella Spadafora, referente di AiBi per la Campania.

Conclusioni affidate all’ucraina Iryna Startsun di Onmic Salerno. «È importante educare i giovani alla libertà e ai valori dell’associazionismo. Come Onmic crediamo fortemente che non si possa separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace senza avere la libertà».