Sfida tra giallorossi. Nella settima giornata di campionato alla Simone Vitale la Rari Nantes Salerno affronterà la Roma Nuoto. «Vale doppio, perché è uno scontro diretto», dichiara alla vigilia Nicola Cuccovillo. «Non possiamo e non dobbiamo vanificare il successo maturato in Liguria sabato scorso», ammette il mancino numero 8. Con la sua doppietta e il rigore decisivo trasformato nel quarto periodo contro l’Iren Genova Quinto, il classe 1994 si è dimostrato determinante nella vittoria di misura (6-7).

«Abbiamo limitato i gol contro i biancorossi, di solito produciamo una grande mole di gioco e in media riusciamo a segnare 11/12 gol a partita», osserva il giocatore barese. Scalare posizioni l’obiettivo dei ragazzi di Matteo Citro. «Cerchiamo di migliorare in maniera progressiva», spiega l’attaccante della Rari. «Con la Roma si preannuncia un incontro importante per la classifica e per dare continuità ai nostri progressi settimanali».

Capitan Michele Luongo e compagni desiderano implementare i 9 punti già acquisiti. «Intendiamo conquistare l’intera posta in palio domani (ore 18). La Roma ha una formazione di ragazzi promettenti, verrà alla Vitale senza nulla da perdere. Non sottovaluteremo gli avversari di turno per la giovane età. Cercheremo di imporre il nostro gioco e proveremo a far valere il fattore campo», assicura convinto Cuccovillo.

Capitolini fanalino di coda (insieme alla Lazio), reduci dalla sconfitta al Foro Italico contro il Brescia campione d’Italia in carica (8-14). In organico il napoletano e figlio d’arte Andrea Tartaro, ex Canottieri. «La Roma, pur avendo un ottimo allenatore come Massimo Tafuro, ha raccolto meno del previsto e proverà ad alzare il ritmo», avverte. «Sarà un’altra battaglia ma stiamo preparando la partita al meglio. Ci faremo trovare pronti», garantisce Cuccovillo.

Ancora indisponibile Daniel Afonso Gallozzi. Il club presieduto da Enrico Gallozzi auspica di mettere fieno in cascina, in previsione del doppio impegno contro il Telimar Palermo (mercoledì 24 novembre) in Sicilia e il Brescia (sabato 27 novembre) tra le mura amiche.