Giallorosso in azzurro. Con le sue parate ha contribuito all’ingresso della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno nel gruppo di vertice delle prime sette squadre d’Italia. Il suo costante impegno non è passato inosservato, tanto da essere convocato dal commissario tecnico Sandro Campagna. Al collegiale di Genova, in programma da lunedì 14 a mercoledì 16 marzo, ci sarà anche Simone Santini.

«Ricevere una chiamata per il Settebello è sicuramente molto emozionante. Questa è la prima da parte di Sandro Campagna: anche se ne ho ricevute diverse per le Nazionali giovanili, ha un sapore decisamente particolare», spiega soddisfatto l’anconetano classe 1997. «È sicuramente un premio e un’opportunità che mi viene data e non posso far altro che sfruttarla al massimo e usarla come punto di partenza», osserva l’estremo difensore del club presieduto da Enrico Gallozzi.

Round scudetto. Nell’anno del Centenario la compagine allenata da Matteo Citro si è guadagnata, con pieno merito, il suo posto al sole. «Siamo riusciti ad entrare tra le prime sette squadre d’Italia», rivendica orgoglioso Santini. «Si tratta sicuramente di un bel traguardo, che non utilizzeremo per sentirci appagati ma per dimostrare di poter stare tra le più forti del Paese», ammette il numero 1, che indossa la calottina rossa.

«Abbiamo iniziato questa seconda parte di campionato contro il Telimar Palermo (6-16): purtroppo non abbiamo disputato una bella partita, commettendo diversi errori, sia in attacco che in difesa. Ora analizzeremo ciò che non è andato e cercheremo di rifarci con i biancorossi tra le mura amiche», avverte fiducioso il portiere rarinantino. Sabato 5 marzo (ore 14) alla Simone Vitale capitan Michele Luongo e compagni affronteranno la Rari Nantes Savona del mancino Eduardo Campopiano, medaglia d’oro alle Universiadi 2019.

Format clorato. «Con questa nuova formula abbiamo una grande possibilità: ovvero poter lottare per il quinto posto. E’ certamente un’opportunità da cogliere nell’anno del Centenario della società. Dovremmo cercare di sfruttare al meglio tale chance, in quanto questa città, questo club e tutta la piazza meritano davvero un traguardo prestigioso», conclude Santini.