Rari Nantes Salerno-Telimar Palermo e il messaggio «Stop war now»

«Stop war now». Capitan Michele Luongo e compagni lanceranno il messaggio pacifista prima di Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno-Telimar Palermo alla piscina Simone Vitale. Domani pomeriggio (ore 16) sul piano vasca i giallorossi indosseranno la maglia con la scritta «Stop war in Ukraine». Un gesto simbolico ma dal forte impatto mediatico, che sottolinea la costante attenzione del club campano, nato nel 1922 (anno di fondazione dell’Urss), nel cercare di trasmettere, attraverso lo sport, i valori di fratellanza, uguaglianza e difesa dei diritti umani. Non nuovi a tali pregevoli iniziative i ragazzi di Matteo Citro, che si sono sempre distinti nel testimoniare il loro concreto impegno contro il razzismo, presentandosi in ogni occasione con la t-shirt «End Racism».

Round scudetto. «Iniziamo la seconda fase del campionato con la consapevolezza di affrontare le migliori squadre italiane. Come sempre daremo il massimo e cercheremo di crescere per assestarci su questi livelli», dichiara alla vigilia l’allenatore classe 1981.

Proverà a farsi valere il club presieduto da Enrico Gallozzi nella seconda parte di stagione, soprattutto nell’anno del centenario. Suona la carica il portiere Simone Santini, che non nasconde le ambizioni europee del club giallorosso. «Ci alleniamo tanto per poterci giocare fino in fondo questa opportunità», asserisce convinto l’estremo difensore ex Vela Nuoto Ancona.

«Vogliamo ripagare altresì gli sforzi e gli investimenti della società, che ha creduto nel progetto in tutti questi anni», osserva il classe 1997. «Non abbiamo nulla in meno di quello che hanno le altre sei migliori d’Italia, inserite nel girone d’élite», rivendica orgoglioso Santini. «Dobbiamo cercare di limitare al minimo gli errori. Giochiamo in casa, nel nostro fortino, e lanceremo il cuore oltre l’ostacolo», conclude fiducioso il giocatore dalla calottina rossa.