Trasferta in Liguria e piscina all’aperto. Girone Sud certamente, dove però è stata inserita la Rari Nantes Sori (ripescata). Non pochi disagi per l’Aktis Acquachiara in occasione della terza giornata di serie A2. «Non sarà una partita facile, sia per il campo (giocare all’aperto è completamente diverso rispetto ad una piscina al chiuso), sia per la rosa del Sori, che vanta giocatori di spicco, quali Marco Mugnaini, Giacomo Cocchiere, Marco Giordano», spiega alla vigilia Daniele De Gregorio.

Biancazzurri reduci da due sconfitte consecutive, liguri a quota 4 punti in classifica. «Ci siamo preparati mentalmente per fare una bella prestazione e ridurre gli errori al minimo, poi tireremo le somme», afferma l’attaccante di Soccavo, medaglia d’oro all’Europeo di Tbilisi, in Georgia (18 agosto 2019). Domani lunch match delle ore 13.

«Si prospetta un campionato difficile, dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo», osserva il pallanuotista classe 2002. «Sono convinto che cresceremo durante l’anno. La nostra una squadra giovane, che ha molto da imparare», dice De Gregorio (nella foto di Manuel Schembri). «Sono sicuro che riusciremo a raccogliere i frutti del nostro lavoro», auspica convinto il giocatore acquachiarino.

«Stiamo lavorando duramente con il tecnico Walter Fasano, gradualmente stiamo capendo i meccanismi e impariamo a conoscerci, ma è fondamentale confrontarci e fare allenamento con altre squadre durante la settimana», conclude De Gregorio. Davvero difficile se la Scandone continua ad essere indisponibile all’utenza, pur avendo due vasche a disposizione.