Pizza di squadra. Alla vigilia della sfida con la Rari Nantes Sori, i giallorossi si trovano a cena per perfezionare l’intesa. Degustando le diverse pietanze preparate da Francesco Martucci presso «I Masanielli», capitan Biagio Borrelli e compagni si preparano ad affrontare il 18esimo turno stagionale in Liguria.

«Sarà sicuramente una partita molto impegnativa», spiega Luca Orlando. La Canottieri Napoli punta a tenere il primato nel girone Sud. «Sarà fondamentale conservare la testa della classifica. La partecipazione matematica ai playoff il nostro obiettivo stagionale», avverte il numero 8. «Ci aspettiamo un match combattuto, i liguri hanno dimostrato diverse volte quanto sia difficile vincere nella loro tana. Il campo depone a loro vantaggio: impianto all’aperto. Per una squadra come la nostra abituata ad allenarsi in piscina al chiuso, questa differenza può causare delle difficoltà», dichiara il pallanuotista classe 2003.

Compattezza la forza del gruppo. «E’ quanto emerso nella conversazione con il tecnico Enzo Massa: l’aspetto unitario del collettivo può rivelarsi un’arma vincente», sottolinea Orlando. «Negli ultimi mesi abbiamo avuto la possibilità di fare molto più spogliatoio, ed è una situazione davvero piacevole, soprattutto per noi più giovani, che ci sentiamo ancora più partecipi al progetto». Cinque le reti siglate fin qui dal giocatore di Taranto. «Questa unione di squadra si sta notando fuori e dentro l’acqua, per questo sono sicuro che siamo pronti ad affrontare gare importanti, dove l’unione riuscirà a sovrastare le prime difficoltà», rivendica fiducioso il canottierino.

Si giocherà sabato 2 aprile (ore 13.30). «Sarà una trasferta piuttosto lunga, partiamo domani sera dalla Stazione Centrale: viaggio notturno. Il rientro sarà difficoltoso, visto che prenderemo l’aereo a Genova, con uno scalo tecnico di 2 ore a Roma. Speriamo di rientrare a casa almeno con i 3 punti, così da alleggerire questa avventura». I ragazzi di Enzo Massa proseguono il duello a distanza con la Roma Vis Nova. «E’ una sensazione meravigliosa, non essendo nei nostri piani ad inizio anno: ci dà un senso di responsabilità ma ci sta offrendo in particolare una grandissima possibilità, ovvero vivere il campionato di A2 da primi della classe: è una grandissima possibilità di crescita sportiva e personale», argomenta Orlando.

«Non avanziamo previsioni. Quando arriverà il momento giusto, ci faremo sicuramente trovare pronti», auspica convinto il giovane player pugliese. Le prove non finiscono mai, in piscina come a scuola. «Mi sto accingendo a svolgere le ultime interrogazioni e gli ultimi compiti, ormai gli esami sono dietro l’angolo, e non vedo l’ora di superare anche questa sfida», conclude Orlando (nelle foto di Gianluca Madonna). L’ottimismo regna sovrano.