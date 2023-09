Ravenna, la vela napoletana è rosa: medaglie a Cangiano, Silvestri, Caracciolo

Conclusi a Marina di Ravenna i campionati giovanili Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Techno 293 e iQFOiL., evento velico, organizzato, su mandato della Federvela dal Circolo Velico Ravennate, Adriatico Wind Club e la collaborazione del Circolo Velico Punta Marina. Quattro giorni di regata per i 550 giovani atleti provenienti da ogni mare e lago di Italia, con un finale caratterizzato dal vento di Bora che ha impegnato non poco,nelle ultime prove, soprattutto le flotte Optmist e ILCA, le uniche scese in acqua nell’ultima giornata di regate.

Per la V ZONA , dopo la prima fase della Coppa Primavela e dei campionati Italiani O’pen Skiff che ha visto la vittoria di Irene Cozzolino del C.N. Monte di Procida nell’Open Skiff Under 15, i risultati miglior in questa seconda fase sono venuti sempre dalle ragazze che hanno così completato un bel poker di podi, con Ginevra Caracciolo Lega Navale Italiana di Napoli 2° ILCA categoria femminile, Maria Luisa Silvestri Reale Yacht Club Canottieri Savoia terza femminile Optimist e Carlotta Cangiano terza U16 ILCA 4.

In regata a Ravenna nella seconda fase dei campionati giovanili ben 26 atleti, in 5 classi ed in rappresentanza di 8 circoli, accompagnati dai tecnici Optmist Emilio Civita RYCCS, Antonio Beneduce dell’Omo LNI NA e Valerio Cosentino CNTG, ILCA Cristiano Panada LNI NA, Antonio Petroli RYCCS, Antonio Russo CNMP, Luca Passerin LNI CS, Erberto Sibilia CCI e Valerio Granato YCC e Techno 293 Chiara Nonno RYCCS .

A Ravenna anche gli UdR Dora Vitalba, Antonio Rutoli e Raffaele Cirillo e nel comitato tecnico degli stazzatori Maria Francesca De Gregorio.

«E’ stato un campionato molto complicato con condizioni variabili - le parole di Ginevra Caracciolo - i primi due giorni abbiamo avuto vento leggero con corrente ed è stato molto difficile interpretare il campo.

Sono entrata nella flotta gold in 26 posizione sapevo che non avevo niente da perdere, è stata una regata tutta al recupero cercando di minimizzare gli errori. Sono riuscita a risalire al 14° posto in classifica generale e 2° femminile. Un pò di amaro in bocca per il titolo femminile per cui ho lottato fino all’ultima prova ma alla fine sono contenta del risultato finale dopo un inizio non dei migliori, si poteva fare di più ma non sempre le cose vanno come si vuole».

«Sono soddisfatto del risultato conseguito da Ginevra. Considerate le condizioni meteo a lei non favorevoli, ha comunque dimostrato grande carattere e determinazione. Siamo ad un buon livello di preparazione in vista dei prossimi campionati italiani Classi Olimpiche di Ancona e successivamente per il mondiale under 21 in Marocco» afferma Cristiano Panada tecnico ILCA della Lega Navale di Napoli .

«La stanchezza della stagione intensa, regatando da tre mesi senza pause mi ha fatto compiere qualche errore in questo finale di stagione - la riflessione di Maria Luisa Silvestri - a riprova del fatto che in questo sport vince chi sbaglia di meno ed arrivare terza in un campionato italiano così impegnativo mi rende comunque contenta e pronta per la prossima regata».

Per Emilio Civita tecnico Optmist del R.Y.C. Canottieri Savoia. «E’ stato un campionato difficile per condizioni meteo variabili. Maria Luisa Silvestri é scesa in acqua dopo un viaggio di 18 ore di rientro dall’europeo optmist a squadre in Olanda, egregiamente vinto dall’Italia ed ha pagato la stanchezza con una prima giornata non positiva, laddove nel tentativo di recuperare é incappata in un bfd che ha compromesso la vittoria finale, chiudendo questa fase di carriera in optimist con un terzo posto italiano e due medaglie d’oro europee”.

Per Francesco Lo Schiavo Presidente V ZONA FIV. «La vela giovanile campana, ancora una volta ha dato grandi segnali in un evento che chiude una parte di stagione e che impegna tecnici atleti, famiglie e circoli per oltre 10 giorni di trasferta: dopo Ravenna siamo pronti per seguire gli equipaggi del Circolo del Remo e della Vela Italia, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia e di Mascalzone Latino in regata nei campionati italiani 420 in programma a Torbole dal 7 al 10 settembre».