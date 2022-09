Real San Giuseppe, 4 gol al Canosa: Salas ancora ko, assente anche Igor

Salas ancora ko, Igor in patria per il disbrigo di pratiche burocratiche per il prossimo campionato. Due assenti in casa Real San Giuseppe nella prima amichevole precampionato. Sul parquet del PalaCoscioni il tecnico Scarpitti ha preso appunti sulla condizione atletica, ma soprattutto sull'assimilazione degli schemi da parte del suo roster.

In scena l'amichevole contro il Canosa C5, formazione che ha rappresentato un ottimo sparring partner per i vesuviani. Punteggio finale di 4-1, con un primo biglietto da visita regalato da Dian Luka ai suoi nuovi tifosi. Doppietta personale per l'ex Napoli, che si è dunque presentato alla grande dopo pochi giorni di allenamento agli ordini di Scarpitti.

A referto anche l'altro volto nuovo Cesaroni e capitan Duarte, in un test che ha offerto comunque buone indicazioni sebbene disputato in piena attività di preparazione atletica. Sabato è in programma una nuova amichevole, sicuramente più probante per la squadra di patron Massa. Al PalaTarquini contro il Ciampino Aniene ci sarà da prendere ulteriori appunti in attesa del campionato di Serie A che scatterà il prossimo 24 settembre.