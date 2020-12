Lucidità e freddezza. Impacchettare la pressione dei biancoblu, lasciare sfogare l’impeto degli ostiensi, colpire di rimessa e al momento opportuno. Modellata sulle esigenze della formazione sul parquet, si rivela vincente la strategia adoperata da Andrea Centonze. Saper attendere l’attimo propizio per portare a bersaglio il colpo giusto. E così è stato con l’«imperatore» Elisandro, Lipe Follador, Massimo De Luca e capitan Vinicius Duarte.

Temperamento. «Abbiamo sofferto tanto ma siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Sono partite importanti, perché fanno crescere le motivazioni della squadra», spiega soddisfatto il tecnico del Real San Giuseppe.

Unità del gruppo. «Abbiamo stretto i denti, difeso forte, lottato su ogni pallone. Senza Leandro Chimanguinho e Alex perdiamo in qualità e fisicità davanti. I ragazzi urlano, si incitano a vicenda, si aiutano». E’ questo lo spirito Real.

Avversari. «Complimenti a Lido di Ostia per la prestazione». Centonze riconosce i meriti della compagine allenata da Gianfranco Angelini ma incassa l’intera posta.

Tre punti pesanti al Pala Di Fiore. «Abbiamo poco tempo per allenarci. Ogni tre giorni nuovamente in campo. Stiamo cercando di dare il massimo. Prevalgono grinta e cuore, ognuno si dona senza risparmiarsi mai». Leader Duarte apprezza gli sforzi profusi dai gialloblu. Nonostante le difficoltà che si presentano di continuo. «Poche rotazioni ma non possiamo lamentarci. Dobbiamo sempre dimostrare il nostro valore», pungola il numero 8.

Reazione alla rabbia di Matera. «Godiamoci questa vittoria ma siamo pronti per la gara con il Pesaro», conclude Duarte. Trasferta il 27 dicembre nelle Marche, penultimo impegno del 2020.

