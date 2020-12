Cuore. Come sede del desiderio e della volontà ma anche ardimento e fierezza. E’ il sostantivo che in casa gialloblu ripetono con una certa frequenza. «La vittoria rende felici», esterna il suo convincimento Andrea Centonze. «Poche rotazioni a disposizione. Hanno prevalso la voglia, la cattiveria, l’agonismo dei ragazzi, che non hanno mai mollato». Ecco spiegato il risultato del derby. Real San Giuseppe-Feldi Eboli 4-2. «Sono contento per una delle più belle vittorie in carriera».

Inevitabile l’abbraccio con capitan Vinicius Duarte, autore di una pesante doppietta. «Partita di cuore», rivendica il tecnico classe 1973. Al PalaCercola un successo clamoroso senza le stelle Alex ed Elisandro e alcuni giocatori non al top della condizione. Di capitale importanza il trionfo conseguito tra le mura amiche. Rilancio e non solo. Alle spalle una settimana difficile. Tattica adeguata e strategia innovativa con il mancino Massimo De Luca, calato nel ruolo di portiere di movimento a dodici minuti dal termine.

Sorprende anche la scelta di schierare tra i pali Germano Montefalcone. «Una gara vinta con il cuore. Abbiamo tirato fuori il cuore più che le gambe», dichiara entusiasta uno dei protagonisti sul parquet. Puntuali i suoi rilanci, efficaci i suoi rinvii a tagliare e sorprendere la retroguardia rossoblu, tanto da servire l’assist del 3-2 a Chimanguinho (nelle foto di Francesco Sollo). «Chi lavora, viene ripagato. Grazie ai compagni di squadra, al preparatore Gennaro Varriale, a mister Centonze che mi ha dato fiducia». Il 26enne estremo difensore di Ortona arma in più del club presieduto da Antonio Massa. Con il Real ha già militato da dicembre 2018 ad aprile 2019, vincendo da titolare la Coppa italia in serie B.

Incassa la sconfitta l’allenatore della Feldi Eboli, Alberto Riquer. «Siamo stati troppo precipitosi. E’ una lezione di cui fare tesoro».

