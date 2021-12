San Giuseppe davvero Real con Ciampino: doppio Patias, sempre più re dei bomber

Il Real San Giuseppe riduce ai minimi termini il miglior attacco della Serie A e infila la seconda vittoria di fila. Ciampino Aniene va ko col punteggio di 5-2, in una gara che i ragazzi di Carmine Tarantino hanno interpretato alla perfezione, concedendo ben poco ai laziali.

Quattro legni colpiti dai vesuviani e un bel po' di interventi del portiere ospite Casassa vanno a legittimare un successo ineccepibile del quintetto gialloblu, che ha approcciato a dovere questo esame di maturità. Pur concedendo ancora qualche distrazione, per la quale è arrivata la puntuale punizione.

Era però stato il quintetto laziale a passare in vantaggio, non prima di due ghiotte opportunità confezionate al 1' da Duarte e Joselito. Al 3' una rapida ripartenza del Ciampino, partita però da un evidente fallo su Joselito non ravvisato dagli arbitri, porta capitan Wilde a battere Montefalcone su assist di Pina. Il pari nasce da un'azione incredibile sul fronte sinistro di Salas, che dribbla chiunque gli si pari davanti prima di servire a Petrov l'assist del parziale 1-1.

Al 10' Guti rifila una gomitata a Duarte sotto gli occhi dell'arbitro e lascia i suoi in inferiorità. Il Real potrebbe passare subito, ma il delizioso scavetto di capitan Duarte accarezza la traversa ed esce. Passano 30 secondi e Joselito fa mettere la freccia al Real per il meritato vantaggio. Ercolessi rimedia a un'altra ripartenza concessa agli ospiti, poi ci pensa Montefalcone a blindare il vantaggio all'intervallo.

A inizio ripresa Salas apre il suo conto personale coi legni della porta laziale su imbeccata di Patias. Poi, dopo un gran riflesso di Montefalcone, l'arbitro fischia un penalty per un dubbio fallo di mano dello stesso Salas. Dal dischetto Pina fa 2-2 ma fa pure arrabbiare i padroni di casa, che alzano il ritmo e dopo un'occasione sprecata da Imparato, trovano il nuovo sorpasso con Patias all'11', bravo a controllare di petto e battere Casassa con un tunnel.

Salas cerca il sigillo personale, che arriva al quarto d'ora, dopo aver rubato palla a trequarti e aver messo a sedere l'estremo ospite. Sul 4-2 coach Ibanes punta sul powerplay con Pina portiere di movimento. Il punteggio resta invariato perché Casassa da una parte e Montefalcone dall'altra blindano le rispettive porte. Ma pure perché Salas centra il suo secondo palo di giornata, terzo legno per i gialloblu al 18'.

Dopo 30 secondi Patias piazza il colpo del game over, partendo in contropiede sulla destra e fulminando Casassa con un fucilata che si insacca sul secondo palo. Prima della sirena, Salas completa il poker di legni ma per il Real è ugualmente festa. Successo meritato e ora subito testa al prossimo turno: sabato prossimo i ragazzi di Tarantino renderanno visita al Cmb Matera, reduce dal rotondo 5-0 inflitto a domicilio al Todis Lido di Ostia.