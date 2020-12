San Giuseppe con spirito Real. Barra dritta verso un nuovo match. Tappa nella città di Gabriele D’Annunzio e battaglia annunciata al PalaRigopiano. Recupero della prima giornata di serie A contro il Colormax Pescara. «Anche a distanza sentiamo il calore dei nostri tifosi», ammette capitan Vinicius Duarte. Domani pomeriggio (ore 16) di nuovo sul parquet. «In campo diamo sempre il massimo, nonostante le assenze», spiega il laterale che ha festeggiato il 38esimo compleanno nel giorno di Santa Lucia.

Il regalo anticipato è arrivato venerdì scorso. «Grande prova di carattere nel derby. Tre punti importantissimi». E pregevole doppietta d’autore. Da vero leader. Emozionante e carico di significato l’abbraccio con Andrea Centonze al termine della gara vinta, con pieno merito, ai danni della Feldi Eboli. «Rapporto speciale non solo in campo con il mister, caratterizzato da amicizia e lealtà. Parliamo spesso dopo gli allenamenti, ci confrontiamo, studiamo soluzioni e valutiamo situazioni», confessa il numero 8 (nelle foto di Francesco Sollo).

«Il nostro un roster competitivo. Se siamo al completo, daremo fastidio agli avversari». Conosce il valore dei suoi Japa. Sempre, però, in attesa del transfer di Elisandro. «Noto in tutto il mondo del calcio a 5, l’Imperatore ha vinto in Spagna e Portogallo. Speriamo di stuzzicare il suo appetito in Italia».

Torneo insolito ma non privo di spunti interessanti. «Le difficoltà sono legate alla pandemia. E’ un campionato equilibrato con Acqua&Sapone Unigross e Italservice Pesaro che faranno corsa a parte, le altre inseguono e se la giocano».

In Abruzzo dirigeranno il match Luigi Alessi (Taurianova) e Vincenzo Cannistrà (Catanzaro), crono affidato a Ivano Pubblico (Roma 1). «Proveremo a fare risultato anche con rotazioni ridotte», conclude Duarte. E poi sarà tour de force: 10 partite in 40 giorni. «Altro non possiamo fare».

