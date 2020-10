Piede pigiato sull’acceleratore. Un’altra settimana di duro lavoro e poi inizia a Salsomaggiore Terme il campionato del Real San Giuseppe (nella foto di Francesco Sollo). Stagione post-lockdown con la formula inaugurale in Emilia Romagna. Colormax Pescara l’avversario di capitan Vinicius Duarte e compagni il 10 ottobre (ore 17.30), subito dopo Bernardinello Petrarca Padova-Feldi Eboli. In serie A l’altra campana, Sandro Abate Avellino, giocherà venerdì 9 (ore 20.45) contro Acqua&Sapone Unigross.



«Siamo partiti un po’ in ritardo, ma questo non ha influito sulla tabella di marcia. Complicato riprendere dopo oltre sette mesi di stop: è stata una pre-season un po’ diversa con giorni molto intensi», spiega il preparatore atletico Dario Di Fuccia. «Ringrazio i ragazzi che si sono messi totalmente a disposizione, si vede la loro grande voglia di tornare in campo».



Buone le indicazioni che il tecnico Andrea Centonze ha ricavato dal test con il Todis Lido di Ostia Futsal.

A segno Chimanguinho, Leandro (doppietta) e Vinicius Duarte: 3-1 il risultato finale.



