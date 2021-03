Real San Giuseppe all'esame Feldi: Fernandez, «sarà un mese decisivo»

Il Real San Giuseppe torna in campo dopo la pausa per la Nazionali ed è subito chiamato all'ennesimo esame. Domani i vesuviani saranno ospiti della Feldi Eboli, con l'intenzione di allungare il trend positivo dopo i successi contro Acqua&Sapone e Mantova.

«Abbiamo approfittato della sosta per le Nazionali per provare a recuperare gli infortunati - ha spiegato il tecnico gialloblu Julio Fernandez -. Quello con Eboli non possiamo definirlo un derby, perché in questa pandemia, senza il pubblico sugli spalti non possono esistere i derby. Noi saremo chiamati a giocare un'ennesima finale e sarà così fino alla fine, vista la nostra classifica».

Il coach plaude al lavoro dello staff medico, «per il grande impegno nel rimettere in sesto i nostri calciatori infortunati. Mi auguro che gli atleti di rientro dalle Nazionali saranno in buone condizioni, per mettersi da subito a disposizione della squadra». Ci sarà comunque qualche assenza: «Imparato ha accusato un problema muscolare ed è in dubbio per il derby. Alex ha accusato dei fastidi, di quelli che aveva già avuto in precedenza. Follador l’ho visto bene e dopo l’ultimo allenamento deciderò».

Trittico di gare casalinghe per il Real San Giuseppe, che dopo Eboli ospiterà Meta Catania e Cmb per il campionato, oltre al turno preliminare di Coppa Italia. «Sarà un mese decisivo, ma l’aspetto positivo principale è quello di non dover fare trasferte lunghe, cosa che per noi può rappresentare un handicap. Comunque non penso a lungo termine e credo sia più utile concentrarsi al massimo su questa gara con Eboli e sul turno interno con Catania».

