Saviatesta Mantova-Real San Giuseppe, fissata per domani 8 dicembre, rinviata per indisponibilità del Palazzetto dello Sport Neolù. La nona giornata di serie A sarà disputata martedì 16 febbraio 2021. Intanto la Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato le date dei recuperi. La sfida contro il Colormax Pescara in programma il 15 dicembre, due settimane dopo il match con l’Italservice Pesaro. Inizio del nuovo anno subito sul parquet per capitan Vinicius Duarte e soci. Primo avversario del 2021, da affrontare tra le mura amiche, il Petrarca in data 3 gennaio. E ancora un turno infrasettimanale contro il Meta Catania il 12 gennaio. Sempre di martedì 19 la partita di cartello contro la capolista Acqua&Sapone Unigross in trasferta.



Il portiere Francesco Molitierno, convocato a Coverciano per il raduno dell’Italfutsal, è rientrato e ha ripreso ad allenarsi con i compagni di squadra al PalaCercola. Venerdì 11 dicembre (ore 19) super derby con la Feldi Eboli, al terzo posto in classifica a quota 13 punti, a pari merito con la Sandro Abate Avellino. L’incontro sarà trasmesso in diretta da RaiSport.

Gialloblu contro rossoblu si annuncia un duello spettacolare. I ragazzi di Andrea Centonze hanno avuto il tempo necessario per consolidare gli automatismi e confidano nel debutto stagionale del pivot brasiliano Elisandro Texeira Gomes, colpo di mercato del presidente Antonio Massa. Anche se si giocherà a porte chiuse, i tifosi sperano di vedere da casa l’inedita quanto esplosiva coppia d’attacco. Leandro Moreira Chimanguinho e l’«imperatore», entrambi classe 1986, promettono scintille.

