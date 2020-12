Dalla Sandro Abate Avellino alla Feldi Eboli. Capitan Vinicius Duarte e soci si dichiarano pronti per il secondo derby campano e stagionale. «Sarà una bella partita, molto intensa contro un grande avversario», assicura il brasiliano Pedro Guedes. «Ci conosciamo tutti, è sempre piacevole affrontare tanti amici», ammette il laterale classe 1996, che ha compiuto 24 anni lunedì scorso.

Pedrinho, così soprannominato il giocatore gialloblu che quest’estate ha rinnovato con il club del presidente Antonio Massa, carica i suoi compagni alla vigilia dell'interessante sfida sul parquet. «Abbiamo lavorato bene, siamo desiderosi di riscattare il ko maturato con la Came Dosson».

Per i ragazzi di Andrea Centonze unico obiettivo: conquistare l’intera posta in palio al PalaCercola. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiSport (ore 19): si giocherà a porte chiuse. A dirigere l’incontro la coppia arbitrale Alex Iannuzzi (Roma 1) e Paolo De Lorenzo (Brindisi), il crono sarà affidato ad Emilio Romano (Nola).

Dicembre 2020 e gennaio 2021 si preannunciano particolarmente intensi, con un palinsesto fitto di impegni. «Non sarà semplice il tour de force, ma vogliamo giocare: siamo stati fermi troppo tempo», conclude Pedro Guedes. Testa alla Feldi Eboli. Al via l'operazione risalita.

