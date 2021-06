Gradito ritorno al Real San Giuseppe: Jurij Bellobuono di nuovo in gialloblu

Il Real San Giuseppe accoglie di nuovo in gruppo il portiere Jurij Bellobuono. L'estremo difensore classe 1998 torna in maglia gialloblu dopo aver indossato i colori dell'Active Network Futsal in Serie A2. Con la formazione viterbese, il portiere è arrivato fino alla finale playoff per la promozione nel massimo campionato, vinta però dal Futsal Polistena.

Bellobuono torna al Real San Giuseppe dopo le presenze collezionate nell'annata 2019-2020, culminata con la storica promozione in Serie A dei vesuviani del presidente Antonio Massa. In carriera, il portiere classe 1998 ha indossato anche le maglie di Lollo Caffè Napoli e Virtus Noicattaro.