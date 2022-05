Real San Giuseppe, playoff possibili: importante successo contro Matera

Il Real San Giuseppe ottiene una preziosissima vittoria interna contro CMB Matera, riprendendosi un pizzico di speranza di agguantare i playoff. Termina 4-2 in favore dei vesuviani, che prima trovano un doppio vantaggio, poi si fanno rimontare su due disattenzioni e chiudono i conti nella ripresa, sfiorando a più riprese la cinquina.

La doppietta di Crema, il tris firmato da Joselito e il sigillo del solito Patias - che su tiro libero si fa perdonare il rigore fallito poco prima - regalano punti importanti alla squadra di Carmine Tarantino. Che al netto delle due distrazioni immediatamente punite dai lucani, ha saputo mantenere la calma, riprendendosi il vantaggio e capitalizzando al meglio le occasioni costruite nella ripresa.

La saracinesca di Bellobuono ha funzionato alla grande anche questa sera al PalaCoscioni. Ma è stata in generale una prestazione collettiva ben oltre la sufficienza per i vesuviani, in completa tenuta rossa per il match contro Matera. Senza il solo Salas squalificato, Tarantino ha sfruttato al meglio le tante rotazioni a disposizione, ottenendo in risposta dai suoi un match accorto in cui mai ha sofferto realmente gli avversari.

Grazie a questi 3 punti il Real San Giuseppe scavalca in classifica proprio il CMB Matera e si piazza a un tiro di schioppo dal trenino playoff. Nei prossimi 80 minuti di campionato, i ragazzi di Tarantino saranno impegnati in trasferta contro Napoli e in casa contro un Italservice Pesaro che già oggi è aritmeticamente primo in regular season.