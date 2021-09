Real San Giuseppe, i numeri di maglia: Tarantino, «Saremo pronti per l'esordio»

Il Real San Giuseppe ha ufficializzato oggi i numeri di maglia per il campionato di Serie A di futsal 2021-2022. I portieri Bellobuono, Montefalcone e Lepre hanno scelto rispettivamente il 12, il 17 e il 91. Qui di seguito l'elenco degli altri atleti gialloblu:

2 Ercolessi, 3 Joselito, 4 Imparato, 5 Follo, 7 Kuraja, 8 capitan Duarte, 9 Patias, 10 Petrov, 14 Napolitano, 23 Micheletto, 28 Salas e 77 Rodriguez.

C'è grande attesa per l'avvio del campionato, previsto a inizio ottobre. Tre i derby con le altre formazioni campane ai nastri di partenza della Serie A. Si inizia con la Feldi Eboli, doppio confronto previsto il 23 ottobre e il 26 febbraio. Contro Sandro Abate Avellino si giocherà il 20 novembre e il 2 aprile. Alla penultima giornata invece il derbyssimo con Napoli, previsto il 28 dicembre e il 7 maggio.

Coach Tarantino non nasconde l'emozione, seppur a così lunga distanza dal semaforo verde: «I calendari rappresentano sempre una bella emozione per far alzare il sipario sulla nuova stagione. In questa Serie A così imprevedibile e con tante compagini attrezzate, tutti gli avversari vanno rispettati e affrontati con la massima attenzione. Il nostro obiettivo sarà quello di farci trovare pronti il 9 ottobre per questa stimolante esperienza».