Real San Giuseppe, pari a Ciampino: Ale Patias è già in forma campionato

Pirotecnica amichevole per il Real San Giuseppe, ospite del Ciampino Aniene in un gustoso antipasto dell'imminente campionato di Serie A di calcio a 5. I vesuviani, che hanno ufficializzato nei giorni scorsi la conferma del Cholo Salas, hanno sostenuto un test molto probante, che ha dato a mister Scarpitti una prima importante risposta: Ale Patias ha già il motore caldo in vista della nuova stagione.

Il bomber ha firmato tutte le reti segnate dal San Giuseppe nell'amichevole coi capitolini, terminata con il punteggio di 3-3. Al cospetto di un Ciampino Aniene che ha ingranato le marce alte nella prima frazione, subendo poi il ritorno dei vesuviani nel secondo tempo.

Punteggio di 3-1 all'intervallo, con le marcature di Thorp, Diaz e dell'ex di turno Portuga per i padroni di casa, con Patias in gol per il parziale 2-1. Nel secondo tempo l'asso brasiliano ha riportato a galla i gialloblu realizzando un rigore e un tiro libero.

Mister Scarpitti prende dunque ulteriori appunti per il campionato. Tra 6 giorni l'ultimo test pre-season, con il Real San Giuseppe ospite dello Sporting Sala Consilina neopromosso in Serie A2.