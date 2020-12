Inghiottito e sommerso. Il Real San Giuseppe rimedia il quarto ko stagionale. Non annega nella retorica il tecnico Andrea Centonze. Un rallentamento, infatti, non può fermare di certo la corsa di capitan Vinicius Duarte e compagni. «Le vittorie, come le sconfitte, vanno subito dimenticate». Pesante l’8-0 incassato al Pala Nino Pizza. «Ci serva da lezione. L’Italservice Pesaro è stato più forte di noi. Abbiamo sbagliato tanto, tutto. Una gara di appannamento ma ci tenevamo a fare meglio», ammette l’allenatore gialloblu.

Possibile archiviare in fretta la debacle consumata nelle Marche già con l’ultimo turno di serie A del 2020. «Non c’è tempo per rammaricarsi troppo, mercoledì 30 dicembre nuovamente in campo. Testa al Genova. E’ importante rimettersi in gioco. Proveremo ad azzerare la sconfitta e analizzeremo gli errori commessi», conclude Centonze.

Tranquillizza il gruppo il presidente Antonio Massa. «Centonze non è assolutamente in discussione, ha la totale fiducia del club. Voglio smentire con forza tutte le voci che sono utili solo a destabilizzare l’ambiente». Ci sono validi motivi per essere ragionevolmente ottimisti in casa Real.

