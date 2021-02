Il ritorno al PalaCoscioni di Nocera Inferiore non interrompe il trend disastroso del Real San Giuseppe nel 2021. I vesuviani cedono il passo a un Sandro Abate in palla, molto più armonico nel gioco e cinico quanto basta per chiudere i conti nel momento migliore del Real.

Termina 5-1 in favore del roster avellinese, che va in svantaggio con un “lampo” del solito Portuga, ma la ribalta in pochi minuti. Sfruttando un atteggiamento forse troppo “morbido” in fase difensiva, punito inesorabilmente da Jonas e Bagatini.

Il Real fa fatica a imbastire azioni pericolose. Un evanescente Elisandro rallenta spesso la manovra, vanificando il gran lavoro fatto dall'esordiente Rahou e dai soliti De Luca e Portuga. Quest'ultimo regala agli ospiti la punizione su cui arriva il tris firmato Fantecele. Poi ci pensa Thiago Perez ad abbassare la saracinesca su una magia da funambolo di Rahou.

Nella ripresa il San Giuseppe riparte con maggiore verve. Ancora Perez protagonista su De Luca, con Rahou che scheggia la traversa nei primi minuti. Arrembante il quintetto gialloblu, al punto da portare il Sandro Abate fino al quinto fallo; ma gli ospiti rifilano di rimessa la mazzata decisiva pochi minuti dopo con il poker firmato Dalcin.

De Luca portiere di movimento, ma la superiorità non trova sbocchi. Il palo dice di no a Portuga, il solito Perez esce a valanga sulla conclusione a botta sicura di capitan Duarte. Nel finale Kakà serve a Dalcin l'assist per il definitivo 1-5, che vale la quinta sconfitta consecutiva per il Real San Giuseppe e rifila uno scossone forte alla panchina di coach Centonze.

