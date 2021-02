Il Real San Giuseppe incappa nella settima sconfitta consecutiva, precipita in zona retrocessione ma il match con la capolista Acqua&Sapone rappresenta un'iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato. Prestazione di grandissimo spessore caratteriale dei vesuviani, protagonisti di una nettissima evoluzione rispetto alle ultime uscite.

Il nuovo tecnico Julio Fernandez, da due giorni in panchina, appunta sul suo taccuino ottime indicazioni su cui lavorare per risollevare le sorti dei gialloblu in classifica. La prima della classe deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del Real, che per larghi tratti dell'incontro prende a calci ogni pronostico sfavorevole della vigilia.

Termina 3-1 per Acqua&Sapone, che passa in vantaggio a poco più di 3 minuti dall'intervallo, si vede raggiungere dal gol del solito Portuga per il San Giuseppe e deve attendere il 17' della ripresa per trovare il raddoppio, trovando poi la terza rete a 1 secondo dalla sirena finale con De Luca portiere di movimento gialloblu.

Le note positive riguardano i progressi nella costruzione del gioco, un Montefalcone sempre più reattivo tra i pali, ma pure un Elisandro che mette in campo un maggiore dinamismo rispetto alle precedenti uscite. Insomma, per il Real il bicchiere è pieno ben oltre la metà, pur a fronte dell'ennesima sconfitta stagionale.

Ora testa bassa e lavorare, per approcciare al meglio al trittico di trasferte di fila contro Mantova (17 febbraio), Came Dosson (20 febbraio) e ancora Acqua&Sapone (23 febbraio) per il recupero del match d'andata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA