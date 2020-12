Lista lunga. Michelangelo Rampulla, Massimo Taibi, Marco Amelia, Alberto Brignoli solo per citare alcuni italiani. Passando per quelli stranieri: Rogerio Ceni, Josè Luis Chilavert, René Higuita, non ultimo Jorge Campos, che alternava completi variopinti a cambi di ruolo. Portieri con la vocazione per il gol. Uno spettacolo per i tifosi, una goduria per i compagni, una sciagura per gli avversari. Nell’originale novero di portieri-attaccanti-finalizzatori si inserisce di diritto Francesco Molitierno, alla ribalta durante Colormax Pescara-Real San Giuseppe.

Classe 1989, l’estremo difensore gialloblu non è passato inosservato con la rete siglata del 4-2. Applausi e sipario calato. «Sapevamo della difficoltà del match. Reduci dal successo importante nel derby, avevamo una grinta pazzesca e si è vista in campo», spiega il numero 22. Decisivo come sempre. Non a caso nel giro della Nazionale da anni. Autore della doppia parata sul 2-2, da terra e in inferiorità numerica, poi il punto esclamativo messo con il sigillo inaspettato. «Con l’espulsione di capitan Duarte abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo dentro. Lo sforzo profuso ha ripagato», prosegue Molitierno.

Prestazione impreziosita pure dall’assist fornito a Leandro Moreira Chimanguinho. «Il nostro un gruppo unito anche se con poche rotazioni. Quando scendiamo in campo, diamo tutto tutti», evidenzia orgoglioso il goalkeeper di calcio a 5. Non c’è rivalità con Montefalcone ma una valida alternanza tra i pali. «Lavoriamo insieme, con Germano c’è stima reciproca. Quando è più in forma di me, è giusto che giochi lui». Leale collaborazione più che sana competizione.

«Ho piena fiducia in Germano, che non scopriamo certo ora. Ha già militato in serie A e può farla ad alti livelli». Parole da numero uno nei confronti del collega. «Spero sia sempre al top, così da far vacillare le scelte di mister Centonze», conclude l’ex giocatore del Lollo Caffè Napoli. Più forte del Coronavirus, più tenace degli imprevisti.

Vigoroso l’abbraccio tra Molitierno e Montefalcone al termine del recupero in Abruzzo, a significare e suggellare una Santa Alleanza pro Real. «Entrambi eccezionali, meritano rispetto e apprezzamento», afferma l’allenatore napoletano. «Il ruolo del portiere è difficile. Al tecnico le scelte da compiere con serenità», evidenzia Andrea Centonze.

«Ho già allenato Germano, mentre è la prima volta con Francesco. A fare la differenza il tratto umano». Compito agevolato se nel roster figurano professionisti di tale spessore. «Abbiamo difeso bene anche in inferiorità numerica». Difesa blindata, palizzata eretta. «Complimenti ai ragazzi. Hanno dimostrato una voglia enorme di vincere». Ringrazia i suoi Centonze.

