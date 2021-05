Real San Giuseppe, terza conferma: capitan Duarte resterà in gialloblu

Un tassello per volta, per costruire una squadra competitiva per il prossimo campionato di Serie A di futsal. Dopo Germano Montefalcone e Massimo De Luca, anche capitan Japa Duarte ha detto ancora sì alla società del presidente Massa.

Per il 38enne ex Lollo Caffè sarà la terza stagione tra le fila del Real San Giuseppe, dopo quella vissuta da capitano della formazione allenata prima da Andrea Centonze, poi da Julio Fernandez.

Intanto, ieri il presidente Antonio Massa ha partecipato alla riunione organizzata dalla Divisione Calcio a 5, alla presenza di tutti i massimi dirigenti di Serie A, per stabilire le linee guida della prossima stagione agonistica.