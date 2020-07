I ragazzi di Napoli. E del Terzo Tempo. Il rugby sbarca su Rai 1. Protagonisti del game show Reazione a catena - L'intesa vincente i giocatori dell’Amatori. Hanno provato a districarsi tra parole, frasi, proverbi e aforismi, titoli di libri e di film. Condotta da Marco Liorni, la trasmissione, registrata nello studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli, va in onda tutti i giorni nella fascia preserale durante il periodo estivo.



«Ci siamo divertiti molto. E’ stata la nostra prima volta in via Marconi», racconta il mediano di apertura Vincenzo Gargano. «Trasmissione sempre seguita ed apprezzata. Ci siano difesi bene», prosegue il player dell’Amatori. «Ci siamo imbattuti, però, in avversari molto bravi, con un schema mentale più solido del nostro». L’idea di partecipare è nata dalla sua ragazza, Ylenia Crocetto. «Ci hanno chiamato il giorno della sua laurea». Un regalo inaspettato per la conclusione del percorso di studi. «Ylenia ha completato la specialistica in Neuroscienze cognitive. La discussione della tesi è avvenuta da casa, per l’emergenza sanitaria da Covid-19».



Terzo componente del gruppo Roberto Tagle. Figlio d’arte, papà Franco vinse due scudetti con la Partenope Rugby (1965 e 1966). «Bella esperienza, molto divertente. Sono contento: è stata la prima volta in tv. All’inizio un po’ emozionati per l’effetto delle telecamere e delle luci ma non abbiamo sfigurato, ricevendo i complimenti dello staff». Hanno giocato d’intesa e di squadra, rispondendo (e battagliando con il pulsante) colpo su colpo. «Siamo sempre competitivi sul rettangolo verde e non solo», ammette soddisfatto Roberto.



«Un ringraziamento speciale va al nostro coach Claudia Vittoria Imperatrice (fidanzata di Tagle junior), che ci ha preparati, sottoponendoci alla sfilza di quiz con le puntate dello scorso anno», conclude Gargano.



Concorrenti originali e inconfondibili rugbisti di serie A.









