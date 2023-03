Recco-Posillipo, la sfida speciale di Pino Porzio

Tuffo nel glorioso passato. Dopo aver condotto il Posillipo in maniera magistrale alla vittoria nel derby con la Check up Rari Nantes Salerno (prima squadra con la quale ha iniziato la carriera di allenatore nel 1999-2000), il direttore tecnico Pino Porzio ritrova da avversario il Recco vincittutto e frantuma record. Il plurititolato tecnico napoletano ha guidato la formazione ligure dal 2005 al 2012 e poi nel 2014, vincendo 7 scudetti consecutivi (che diventeranno 8), ben 4 Coppe Campioni, 7 Coppe Italia (di cui 6 di seguito), 3 Supercoppe Len e una Lega adriatica.

Capitan Paride Saccoia e compagni ritroveranno il portiere Tommaso Negri, che ha indossato la calottina rossoverde numero 13 dal 2007 al 2020. Turno infrasettimanale domani pomeriggio alla Ferro (ore 15) contro l'imbattuta capolista, campione d'Italia e d'Europa in carica.

Mancano cinque giornate al termine della regular season. «Ci tengo a complimentarmi con la squadra per il successo con Salerno, non era scontato fare risultato», spiega Giuliano Mattiello. «Abbiamo fornito un’ottima prestazione», ricorda il centrovasca di Fuorigrotta.

«Domani sarà una gara completamente diversa, andremo ad affrontare quella che è forse la compagine più forte del mondo», avverte il numero 5 posillipino. «Questo dovrà essere uno stimolo», dice Mattiello.

«Sarà un’occasione per confrontarci con i giocatori migliori e proseguire la preparazione in vista di sabato, quando saremo attesi da una sfida importantissima contro Distretti Ecologici Nuoto Roma per il prosieguo della nostra stagione», conclude fiducioso il classe 1992, anno dell'oro olimpico di Pino Porzio a Barcellona (nelle foto di Pierpaolo Capano). Partenza domattina all'alba con il coach Roberto Brancaccio che ha scontato il turno di squalifica.