«Domani affrontiamo i campioni d'Europa, purtroppo avremo assenze importanti: mancheranno Zeno Bertoli e Gabriele Vassallo per infortunio, ma daremo il massimo per fronteggiarli». Per i ragazzi di Matteo Citro si annuncia un impegno proibitivo alla Ferro (ore 13). Pro Recco-Check up Rari Nantes Salerno è l’anticipo della terza giornata di serie A.

Seconda gara in due giorni per capitan Michele Luongo e compagni. Dopo l’incontro di martedì 2 novembre con il Brescia di Sandro Bovo, tocca ai giallorossi affrontare il club più titolato al mondo, quella corazzata biancoceleste davvero inaffondabile.

Indisponibile l’ex di turno Zeno Bertoli, tra i protagonisti del Triplete targato Sandro Sukno. E l’allenatore croato dovrà fare a meno del centroboa Ben Hallok, colpito all’orecchio alla Bruno Bianchi e costretto a dare forfait. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul canale YouTube della Pro Recco (nelle foto di Federico Schenone). Telecronaca affidata a Giovanna Rosi.